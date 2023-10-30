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Burdur'da kaçakçılık operasyonu: 350 bin TL değerinde elektronik eşya ele geçirildi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 iş yerine yapılan kaçakçılık operasyonunda 350 bin TL değerinde telefon ele geçirildi.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Burdur'da kaçakçılık operasyonu: 350 bin TL değerinde elektronik eşya ele geçirildi
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, 24 Ekim günü H.K, H.K, G.K, ve S.Ö isimli şahıslara ait toplam 4 işyerinde yapılan aramalarda; yaklaşık 350 bin TL değeri olan 33 adet kaçak cep telefonu, 109 adet kaçak emtia (kulaklık, akıllı bileklik, adaptör, şarj kablosu), 5 adet elektronik sigara, 3 adet 9x19 minimetre tabanca fişeği ele geçirildi. İş yeri sahibi 4 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet ile 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

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