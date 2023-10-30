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Burdur'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerininin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi, yakalan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 17:27 - Güncelleme:
Burdur'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmada, Perşembe günü R.B, C.S., H.İ.A. ve R.K isimli şahıslara ait 1 ikamet ve 3 iş yerine yapılan aramalarda 4 bin 596 adet doldurulmuş makaron, 4 bin 200 adet boş makaron, 9.3 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet kompresörlü sigara sarma makinesi, 28 adet yasa dışı gıda takviyesi ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve Bozulmuş, Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti suçlarından işlem yapıldı.

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