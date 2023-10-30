Burdur'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmada, Perşembe günü R.B, C.S., H.İ.A. ve R.K isimli şahıslara ait 1 ikamet ve 3 iş yerine yapılan aramalarda 4 bin 596 adet doldurulmuş makaron, 4 bin 200 adet boş makaron, 9.3 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet kompresörlü sigara sarma makinesi, 28 adet yasa dışı gıda takviyesi ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve Bozulmuş, Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti suçlarından işlem yapıldı.