Ölüm kuyusu! Giren bir daha çıkamadı

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Burdur'da kuyuyu temizlemek için giren anne, oğlu ve ikiz kardeşi hayatını kaybetti

Burdur’un Bucak ilçesinde temizlemek amacıyla su kuyusuna giren Rabia Vural (36), ikiz kardeşi Ramazan Gürel (36) ve oğlu Osman Vural (18), oksijen yetersizliğinden yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay saat 18. 00 sıralarında Bucak ilçesi Keçilli köyünde meydana geldi. Akdere mevkisinde koyun ve keçi sürülerini otlatan Rabia Vural, ikiz kardeşi Ramazan Gürel ve oğlu Osman Vural, kullandıkları su kuyusunu temizlemek istedi. Kuyuya giren Osman Vural bir süre suyu boşalttıktan sonra fenalaşarak kuyuda yığılıp kaldı. Durumu fark eden dayısı Ramazan Gürel, yardım etmek için kuyuya indi. Yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya inen Ramazan Gürel, yeğenini çıkarmaya çalıştığı sırada oksijen yetersizliğinden nefes alamadı ve kuyudan çıkamadı.
 
Oğlu ve kardeşinin kuyudan çıkmaması üzerine paniğe kapılan Rabia Vural hemen yardım etmek istedi. Kuyuya inen kadın, oğlu ve kardeşini merdivenle dışarı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uzun süre uğraşan Rabia Vural, bir süre sonra kuyuda yığılıp kaldı.
 
Kuyunun yanına gelen yakınları, durumu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri oksijen tüpü takarak kuyuya indi. Ekip önce Rabia Vural’ın cesedini çıkardı. Ardından ikiz kardeşi Ramazan Gürel’in cansız bedenine ulaşan itfaiye ekipleri son olarak Osman Vural’ın cenazesini çıkardı. Kurtarma çalışmaları sırasında olayı haber alarak gelen yakınları gözyaşı döktü. Rabia Vural, Osman Vural ve Ramazan Gürel’in cenazeleri incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA tarafından çekilen görüntüleri yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu

Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu

Türkiye'den KKTC'ye 750 milyon TL kaynak

Türkiye'den KKTC'ye 750 milyon TL kaynak

Bahçeli'den Davutoğlu'na sert tepki

Bahçeli'den Davutoğlu'na sert tepki

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Erbil'deki terör saldırısında bir kişi daha yakalandı

Erbil'deki terör saldırısında bir kişi daha yakalandı

Ölüm kuyusu! Giren bir daha çıkamadı

Ölüm kuyusu! Giren bir daha çıkamadı

Üsküdar'da korkutan yangın

Üsküdar'da korkutan yangın
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den Kıbrıs Barış Harekatı´nın 45. yılına özel video

MSB´den Kıbrıs Barış Harekatı´nın 45. yılına özel video

Daha önce böylesi görülmedi: Oyuklara yerleşmişler

Daha önce böylesi görülmedi: Oyuklara yerleşmişler

Şaşırtan keşif! Gün yüzüne çıkarıldı

Şaşırtan keşif! Gün yüzüne çıkarıldı

'Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum'

'Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA