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Burdur'da minibüs tarlaya devrildi: Çok sayıda yaralı var

Burdur'un Ağlasun ilçesinde Sakarca Mahallesi Kirazlı mevkisinde seyir halindeki minibüs kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü dahil 8 kişi yaralanarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

AA21 Haziran 2026 Pazar 18:54 - Güncelleme:
Burdur'da minibüs tarlaya devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen trafik kazası korkulu anlar yaşattı. Sakarca Mahallesi Kirazlı mevkisinde seyir halindeki minibüs kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü dahil araçta bulunan 8 kişi yaralandı ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

MİNİBÜS SAKARCA MAHALLESİ'NDE TARLAYA DEVRİLDİ

Hüseyin K. (66) idaresindeki 15 AN 360 plakalı minibüs, Sakarca Mahallesi Kirazlı mevkisinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ DAHİL 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü ve minibüste bulunan Şerife A. (58), Süleyman K. (78), Ayşe K. (56), Yasemin H. (36), Gülay K. (54), Emine K. (67) ve Şerife S. (71) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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