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Burdur'da sahte içki operasyonu: 185 litre etil alkol ele geçirildi

Burdur'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, 185 litre etil alkol ve 7,5 litre sahte içki ele geçirildi.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 21:45 - Güncelleme:
Burdur'da sahte içki operasyonu: 185 litre etil alkol ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte ve yasa dışı alkol kullanımının önlenmesi, halk sağlığının korunması ve sahte içkiye dayalı ölüm olaylarının önüne geçilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

İl merkezi ile Bucak ve Tefenni ilçelerinde M.U, A.K, İ.E.Y, M.Y, S.K, M.G, A.Ç. ile A.A. isimli şüphelilerin sahte içki satışı yaptığını tespit eden polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 185 litre etil alkol ile 7,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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