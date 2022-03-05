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Burdur'da sokak ortasında dehşet: 2 kişi öldü

Burdur'da Toprak T. (19), sokakta kavga ettiği Burak Akgöz (29) ve kayınbiraderi Mehmet Daşdiken'i (21) bıçakladı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan 2 kişi de kurtarılamadı. Toprak T., polise teslim oldu.

DHA5 Mart 2022 Cumartesi 09:51 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:51
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Bucak ilçesi Ramazan Selen Bulvarı'nda meydana geldi. Burak Akgöz ve kayınbiraderi Mehmet Daşdiken, market önünde karşılaştıkları Toprak T. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Toprak T., Akgöz ve Daşdiken'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 2 ağır yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Burak Akgöz hayatını kaybetti, ameliyata alınan Mehmet Daşdiken de kurtarılamadı. Toprak T. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Toprak T.'nin sorgusu devam ediyor.

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