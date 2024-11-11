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  • Burdur'da üç araç birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı
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Burdur'da üç araç birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı

Burdur'da 3 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan olayda Umut Can Attar hayatını kaybederken 3'ü ağır, 7 kişi de yaralandı.

DHA11 Kasım 2024 Pazartesi 10:10 - Güncelleme:
Burdur'da üç araç birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı
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Burdur-Fethiye kara yolunun 30'uncu kilometresindeki Hacılar köyü yakınlarında dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İbrahim Ü. (46) yönetimindeki 15 DG 750 plakalı hafif ticari araç ile Taha Can Eriş (18) yönetimindeki 34 FGU 221 plakalı otomobil ve Ali Rıza Y. yönetimindeki 15 AAR 961 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 34 FGU 221 plakalı otomobildeki yolcu Umut Can Attar'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Ali Rıza Y.'nin yara almadığı kazada, sürücülerle birlikte araçlardaki yolcular Yılmaz Ü. (64), Havali Ü. (65), Nilüfer Ü. (43), Osman K. (27) ve Kerem D. yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiyeciler tarafından çıkarılıp ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nilüfer Ü. ilk müdahalesinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz Ü. ile Kerem D.'nin de hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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