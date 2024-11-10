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Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Burdur'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

IHA10 Kasım 2024 Pazar 21:10 - Güncelleme:
Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Hacılar mevkiinde meydana geldi. Burdur istikametine seyreden 34 FGU 221 plakalı Honda marka otomobil, 15 AAR 961 plakalı otomobil ve 15 DG 750 plakalı Ford hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza yaptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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