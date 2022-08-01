Burdur'daki orman yangını kontrol altına alındı

Çobanpınar ve Karaseki köyleri arasındaki ormanlık alanda dün 16.30 sularında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuldu.

İlk müdahalenin 16 dakika içinde yapıldığı yangını söndürme çalışmalarında 10 uçak, 14 helikopter, 66 arazöz, 8 dozer, 360 personel görev aldı. Belediyelerin itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı.



Karadan yürütülen çalışmalara gece de gece görüşlü 4 helikopter havadan destek verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla diğer helikopter ve uçakların da katılımıyla alevlere müdahale yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.