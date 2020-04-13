Burhan amcanın tedavisi Mersin'de sürecek

AA 13 Nisan 2020 Pazartesi 16:07 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 16:07

Kılıçkını, Ordu'daki tedavisinin ardından geldiği Mersin'de kızı Deniz ile damadı Şehmuz Öztaş tarafından kentteki özel hastaneye götürüldü.

Muayenesinin ardından topuğundaki yara nedeniyle hastaneye yatırılan Kılıçkını, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine karşı olan ilgiye şaşırdığını söyledi.

Bu kadar güzel ilgi beklemediğini dile getiren Kılıçkını, şöyle konuştu:

"Duygulandım, iftihar ediyorum, mutlu oluyorum. Güzel insanlar var. Adam demiyorum. İnsan diyorum. Hanımefendi olsun, beyfendi olsun, hiç fark etmiyor. O da insan. Mersin'de kızım, damadım ve güzel torunlarım var. Ordu'da tek yaşadığımız için 'Bir yere kadar, artık yeter.' dedim. Bundan dolayı Mersin'e geldim."

Kılıçkını, topuğundaki rahatsızlığın sürdüğünü ve tedavisinin devam edeceğini belirterek, "Sağ olsun devletimiz ve görevli memurlar ev ihtiyacımı temin ediyor. Mutlu oluyoruz. Bir yaşa gelince sokağa çıkma yasağı oldu. Zaten yaşlı insanın sokakta ne işi var? Çoçuğu, torunu var. Onlarla günlerini geçirebilirler." ifadelerini kullandı.

Süreç sona erene kadar evde kalınmasını isteyen Kılıçkını, "Şu anda iyiyim ama hasta yatağına yatacağım. Ameliyata gireceğim galiba. Doktorun güzel bir ameliyatıyla eski gençlik çağına geleceğim sizin gibi. Şu an 77 yaşındayım. Her şeyi biraz kabul etmek lazım. Gençlik çağı gitti. 3 sene sonra 80 yaşında olacağım. Bir ömür böyle geçti." şeklinde konuştu.

- "GENEL DURUMU İYİ"



Kılıçkını'nın doktoru Mehmet Kerem Karaca da Burhan amcanın şeker hastalığına bağlı sol topuğunda derin dokulara kadar inen yarasının olduğunu söyledi.

Yarada enfeksiyon bulunduğunu belirten Karaca, Kılıçkını'nın şeker hastalığına bağlı devam eden damar tıkanıklığı rahatsızlığının da olduğunu anlattı.

Karaca, Burhan amcanın tedavi sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Biz standart anjiyo yöntemiyle damar tıkanıklığı ne derecede ona bakacağız. Cerrahi olarak 'ayağın kanlanmasını artırabilir miyiz, artıramaz mıyız?' diye bir anjiyo planlıyoruz. Antibiyotik tedavisi, yaranın ve enfeksiyonun çabuk toparlanması için de hiperbarik oksijen tedavisi planlıyoruz. Anjiyo sonucuna göre ortopediyle, girişimsel radyolojiyle, plastik cerrahisiyle tedavi süreciyle ilgili bir yol belirleyeceğiz. Sadece kalp damar cerrahisiyle değil, dahiliye, girişimsel radyoloji, plastik cerrahisi, ortopedi kliniğinin içinde olması gereken bir süreç başlıyor.

Biz gerekli tetkik ve tedaviye başlayacağız. Kısa zamanda yarasını iyileştirir, sağlığına kavuştururuz hastamızı. Genel durumu iyi. Sadece bu yarayla mücadele edecek. Sabır ve uygun tedavi yöntemiyle bakımını yapacağız."