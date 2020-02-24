24 Şubat 2020 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:07

Muğla’nın Fethiye ilçesinde "İzmir’e gideceğim" diye evden ayrıldıktan sonra 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'un cesedi ormanlık alanda bulundu. Müge Anlı programı ile gündeme gelen Burhan Aykurt cinayeti hakkında araştırmalar da hız kazandı. Burhan Aykurt cinayetinde son durum ne? Müge Anlı Burhan Aykurt olayı nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Aniden kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için abisi Mahmut Aykurt, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Mahmut Aykurt’un Müge Anlı'nın sorularına çelişkili cevaplar vermesi ve bazı şeyleri kafasından uydurduğunu itiraf etmesine üzerine Burhan Aykurt'un cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durulmuştu.

BURHAN AYKURT CİNAYETİNDE SON DURUM NE?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir çoban hayvanlarını otlattığı sırada erkek cesedi buldu. Jandarma yaptığı incelemede cesedin, Müge Anlı programına da konu olan, "İzmir'e gideceğim" diyerek evden ayrılan ve 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'a (35) ait olduğu tespit edildi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede cesedin üzerinde 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'a ait kimlik buldu. Akkurt'a ait olduğu belirlenen ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

MÜGE ANLI BURHAN AYKURT OLAYI NEDİR?

Aniden ortadan kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için abisi Mahmut Aykurt, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Mahmut Aykurt’un Müge Anlı'nın sorularına çelişkili cevaplar vermesi ve bazı şeyleri kafasından uydurduğunu itiraf etmesine üzerine Burhan Aykurt'un cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Çevresinde bulunan insanları dolandırdığı emeklilik bahanesi ile birçok kişinin parasını aldığı öne sürülen Mahmut Aykurt, daha sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkmama kararı almıştı.