Burhan Aykurt olayında son dakika gelişmesi var mı? Müge Anlı Burhan Aykurt son durum ne? sorularının yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Burhan Aykurt olayı izleyiciler tarafından yoğun olarak araştrıılıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan ve 10 aydır her yerde aranan 35 yaşındaki Burhan Aykurt ile ilgili çıkan detaylar başta Müge Anlı olmak üzere seyiricileri de şaşkına çevirdi. Programa kardeşinin bulunması için çıkan ağabey Mahmut Aykurt'un sürekli çelişkili ifadeler vermesi tüm şüpheleri üzerine çekti. Burhan Aykurt olayında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BURHAN AYKURT OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Müge Anlı'da aranan Burhan Aykurt olayında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Muğla'da kaybolan ve 10 aydır kendisinden haber alınamayan Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, her şeyi itiraf ediyor. Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt tüm anlattıklarını kendinin uydurduğunu açıkladı.

MAHMUT AYKURT: BEN SİZE AYRICA ANLATACAĞIM

28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'nın ısrarları sonucunda her şeyi itiraf edeceğini açıkladı! Müge Anlı'nın, "Anladığım kadarıyla senin de istemediğin bir şey gelmiş kardeşinin başına, lütfen artık anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi Mahmut?" demesi üzerine Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt canlı yayında, "Tamam abla, ben size ayrıca anlatacağım" itirafında bulundu. Mahmut Aykurt yayın sonu gelen itiraf; ''kardeşimin kaybına dikkat çekmek için yalan söyledim'' dedi.

MÜGE ANLI BURHAN AYKURT OLAYI

Müge Anlı son dakika gelişmeleri yoğun bir şekilde takip ediliyor. Burhan Aykurt şüpheli olarak ortadan kayboldu. Gencin evlilik vaadiyle kimliği bilinmeyen kişilerce öldürüldüğü iddia ediliyor. Yayında olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, canlı yayında çelişkili ifadeler kullanınca olaylar iyice karıştı. Son olarak Mahmut Bey, kardeşinin kaybolmadan önce bir banka hesabına kira ödemesi olarak para gönderdiğini söyledi. Burhan Aykurt'un evlilik vaadiyle kandırıldığı da iddia ediliyor. Hem ekran başındakiler hem stüdyodakiler hem de sosyal medyada olayı inceleyenler abi Mahmut Aykurt'un çelişkili ifadelerinden şüpheleniyor.

Kayıp Burhan Aykurt'un kuzeni Mehmet Karakaya da "Mahmut'un konuşmaları kimseyi ikna etmedi. Bu programda Burhan ele alındığında 50 kişi birden izledik ama kimse Mahmut'un ifadelerine inanmadı." dedi. Müge Anlı'nın soruları sonrasında Mahmut Bey'e eşininde inanmadığı ortaya çıktı.