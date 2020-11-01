Burhan Kuzu kimdir? Vefat eden Burhan Kuzu kaç yaşındaydı?

01 Kasım 2020 Pazar 10:21 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 10:21

Burhan Kuzu, bir süredir tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Burhan Kuzu, 2001 yılında AK Parti kurucu üyelerinden birisi olarak siyasi hayatına başlangıç yaptı. 22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Peki, Burhan Kuzu kimdir nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Burhan Kuzu, bir süredir tedavi gördüğü Covid-19 nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. AK Parti içerisinde aktif siyaseti ile tanınan Burhan Kuzu, televizyon programlarına sık sık çıkması dolayısıyla ekran karşısındaki pek çok kişinin de yakından tanıdığı isimler arasında yer almaktaydı. Burhan Kuzu 65 yaşında vefat etti. Kuzu'nun Siyaset ve Hukuk dünyasında geniş yankı buldu.

BURHAN KUZU KİMDİR?

Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Zahide'dir.

Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.

Burhan Kuzu Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu. Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. Çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı. 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisinin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.

Siyasi kariyerinde pek çok alanda boy gösteren Burhan Kuzu, stajyer kaymakamlık görevinin ardından hukuk alanında tahsilini sürdürme kararı aldı. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Kuzu, 2001 yılında AK Parti kurucu üyelerinden birisi olarak siyasi hayatına başlangıç yaptı. Bu süreçten itibaren pek çok alanda faaliyet gösteren Kuzu, 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra parti içi farklı görevler ile kariyerini sürdürdü.

Burhan Kuzu 22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. AK PARTİ MKYK Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde Fransızca bilen Kuzu, evli ve 2 çocuk babasıdır.