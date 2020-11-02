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  • Burhan Kuzu'ya veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı
Güncel

Burhan Kuzu'ya veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

AK Parti kurucularından, eski milletvekili Burhan Kuzu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Başkan Erdoğan da törene katıldı. Başkan Erdoğan, 'Koronavirüs salgını sonrası Burhan Hoca'yı çok kısa sürede kaybettik. Ailesine ve tüm dava arkadaşlarına ve milletimize başı sağ olsun diyorum.' dedi.

DHA02 Kasım 2020 Pazartesi 11:59 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 12:22
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İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22, 23, 24 ve 26. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, dün vefat etmişti. 65 yaşındaki Kuzu için saat 12.00'de Fatih Camii'nde cenaze töreni gerçekleşecek. Kuzu'nun Türk bayragına sarılı tabutu camiye getirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını neticesinde Burhan Hocayı bu hastalıkla çok kısa sürede kaybettik. Ailesine ve tüm dava arkadaşlarına ve milletimize başı sağ olsun diyorum." dedi.

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