Burhanettin Duran'dan TRT'ye 58'inci yıl kutlaması: Türkiye'nin değerlerini temsil ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin, 31 Ocak 1968'deki ilk televizyon yayınının 58'inci yıl dönümünü kutladı. Duran, TRT'nin onlarca dile ulaşan yayınlarıyla, Türkiye'nin hakikatini, kültürünü ve değerlerini uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini belirtti.

31 Ocak 2026 Cumartesi 14:25
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin sesi TRT'nin, 31 Ocak 1968'deki ilk televizyon yayınının üzerinden 58 yıl geçti. Bu yayıncılık yolculuğu, yalnızca bir teknik gelişme değil; Türkiye'nin toplumsal hafızasının ve kültürel kimliğinin şekillenmesinde bir dönüm noktası olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iletişim alanında atılan güçlü adımlar, TRT'yi bugün dünyanın dört bir yanında yayın yapan, güvenilir haberciliği ve kaliteli yapımlarıyla öne çıkan bir kamu yayıncısı haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

TRT'nin onlarca dile ulaşan yayınlarıyla, Türkiye'nin hakikatini, kültürünü ve değerlerini uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Belgesellerden dizilere, kültür ve sanat programlarından dijital içeriklere kadar pek çok alanda ortaya koyduğu özgün yapımlarla kamu yayıncılığında örnek bir model oluşturuyor. Yarım asrı aşan yayıncılık tecrübesiyle, milletimizin sesini dünyaya duyuran TRT ailesini yürekten kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

Paylaşımda, TRT'nin 31 Ocak 1968'deki ilk televizyon yayınını içeren görüntüler de yer aldı.

