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Burkina Faso'da terör saldırısı! Çok sayıda asker öldü

Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 12 asker hayatını kaybetti, 21 asker yaralandı.

9 Nisan 2022 Cumartesi 05:26 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 05:26
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Burkina Faso'nun Centre-Nord bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 12 asker yaşamını yitirdi, 21 asker yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, ordudan yapılan açıklamada, Sanmatenga ilçesinde konuşlu askeri birliğin silahlı terörist gruplarca hedef alındığı belirtildi.

Olayda 12 asker ve orduda gönüllü olarak çalışan 4 sivilin hayatını kaybettiği, 21 askerin yaralandığı kaydedildi.

Aynı bölgede 5 Nisan'da da 83 yaşında Amerikalı bir rahibe kaçırılmıştı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.

Hükûmet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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