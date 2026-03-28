  • ''Bursa Abisi'' olarak biliniyordu: Yardım paralarıyla vurgun
Güncel

''Bursa Abisi'' olarak biliniyordu: Yardım paralarıyla vurgun

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden faaliyet gösteren F.S. (36) isimli şahsın, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları ‘yardım yapıyorum' diye dolandıran şüpheli tutuklandı.

IHA28 Mart 2026 Cumartesi 17:19
''Bursa Abisi'' olarak biliniyordu: Yardım paralarıyla vurgun
Bursa'da 'Bursa Abisi' olarak açtığı sosyal medya platformunda kendisini kamu personeli olarak tanıtan şüphelinin, yardıma muhtaç çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin görüntülerini kullanarak vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği belirlendi. Sosyal medya üzerinden yardım yapmak isteyen kişilerle iletişime geçen şahsın, kendi adına açılmış hesaplara para topladığı, kurgu videolar hazırladığı ve toplanan yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin, bağış yapmak isteyen vatandaşların ihtiyaç sahipleriyle yüz yüze görüşmesini engellemeye çalıştığı öğrenildi.

Yüksek sayıda takipçisi bulunan şüphelinin banka hesaplarında yüksek miktarda para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli F.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda gıda kartı ve hediye kartı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 adet taşınmaz ile 1 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

