İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8417
  • EURO
    7,7002
  • ALTIN
    375.623
  • BIST100
    109597
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa Adliyesi'nde koronavirüs paniği: Karantinaya alındı
Güncel

Bursa Adliyesi'nde koronavirüs paniği: Karantinaya alındı

Bursa'da yeni normal ile birlikte hareketlenen Bursa Adliyesi'nde koronavirüs paniği yaşanıyor.

IHA15 Haziran 2020 Pazartesi 15:46 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 15:46
ABONE OL

Daha önce İnfaz Bürosu’nda çalışan bir memurun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 17 kişi karantina alına alınmıştı. Bursa Adliyesi'nde bu kez İdari İşler Müdürlüğü ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi kalemlerinde görülen vakalar üzerine karantina uygulamasına başlandı. Mahkeme başkan ve heyeti dahil personeli 14 gün boyunca evde karantinada tutulacak. Filyasyon ekiplerinin de konuyla ilgili test çalışmasına başladığı öğrenildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin 14 gün boyunca evde karantinaya girecek olması nedeniyle mahkemenin VPN bağlantısı ile evden yapılabilecek işler dışında acil ve tutuklulara nöbetçi 7. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.

Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars'ın muhteşem görüntüsü büyük beğeni topladı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.