Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.

ADAÖREN MAHALLESİ DE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILIYOR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, yangının Bayıryüzügüney Mahallesi'ndeki zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçradığını söyledi.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle Dursunbey ilçesi Adaören Mahallesi'ne ilerlediğini bildiren Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda karadan ve havadan yoğun bir şekilde yangına müdahalemiz devam ediyor. Biz geçici olarak şu an, Bayıryüzügüney Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızı güvenli bölge olarak içinde bulunduğumuz bu okulumuzun meydanına taşıdık. Yaklaşık 170 civarında vatandaşımızı buraya taşıdık. Şu anda onlar açısından herhangi bir sıkıntı görülmüyor."

Vali Ustaoğlu, Adaören Mahallesi'ni de geçici olarak tahliye etmeye başladıklarını dile getirdi.

Yangına 4'er uçak ve helikopter, 11 arazöz, 6 itfaiye ve 5 ikmal aracıyla müdahale ettiklerini aktaran Ustaoğlu, "Dozerinden greyderine, farklı araçlarla birlikte toplam 174 personelle de karadan müdahalemiz devam ediyor. Henüz kontrol altına alınmış değil." ifadesini kullandı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ustaoğlu, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"Şu an bir ziraat alanından çıktığı yönünde bir tespit yaptık." diyen Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"İki vatandaşımız da şimdilik gözaltı işlemi uygulandı. Daha sonra detaylı incelemelerimizde tamamen nereden sirayet ettiği, nereden kaynaklandığı hususunun da tespitini yapacağız. Ben tekrar bu vesileyle 'geçmiş olsun' diyorum. Biraz önce Tarım ve Orman Bakanı'mız telefonla aradı. Kendilerine de kısaca burayla ilgili bilgilerimizi arz ettik. Kendisi de zaten şu an Ankara'da, yangın kontrol merkezinde bulunduğunu ve takip ettiğini de ilettiler. Onun da vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerini sizler vasıtasıyla da iletmiş olalım."

Vali Ustaoğlu, tahliyesi gerçekleştirilen Bayıryüzügüney Mahallesi sakinleriyle de bir araya geldi.

TEKİRDAĞ'DAKİ ORMAN YANGINI KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Kızılcaterzi ve Sofuköy mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına, 15 arazöz, 15 itfaiye aracı, 279 personel, 5 uçak ve 4 helikopterle müdahale edildi.

Yangın nedeniyle Sofuköy Mahallesi'nde tedbir amacıyla bazı evler boşaltıldı.

Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Bir helikopter meyve bahçesindeki sulama havuzundan aldığı suyla yangına müdahalede bulundu.

Bölgeye gelen Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da çalışmaları takip etti.

Ekiplerin uğraşları sonucu kısmen kontrol altına alınan yangında, 150 hektarlık alan zarar gördü.

Sofuköy Mahallesi meydanına gelen Vali Soytürk, sohbet ettiği vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"SABAHA KADAR TEYAKKUZ HALİNDE KALACAĞIZ"

Vali Soytürk, burada gazetecilere, yangına ekiplerin hemen müdahale ettiğini söyledi.

Çevre il ve ilçelerden toplam 75 aracın yangına müdahale ederek alevlerin etrafını çevirdiğini belirten Soytürk, "Yaklaşık 279 personel çalışmalarda görev aldı. Toplam 150 hektarlık bir alan yangından etkilendi. Soğutma çalışmaları devam ediyor, yangın kısmen kontrol altında. Arazözlerimizle köyün yakın noktalarında tedbir alıyoruz. Yangının tamamı greyder ve dozerlerle çevrelendi. Sabaha kadar teyakkuz halinde kalacağız. Elimizdeki araçlarla soğutma çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

ÇANKIRI'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, Çankırı, Kastamonu, Ankara ve Kırıkkale'den çok sayıda orman, itfaiye, AFAD ekipleri ile su tankerleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler gece boyunca yangına müdahaleyi sürdürdü. Sabah saatleri itibarıyla ili yangın söndürme helikopteriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın saat 09.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Konuyla ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "10 Temmuz tarihinde saat 19.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Ilgaz ilçemiz Çeltikbaşı mevkiinde duman görüldüğüne dair yapılan ihbar üzerine, ekiplerimiz hızla harekete geçerek saat 19.24 itibariyle yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Yangına müdahale sürecinde 2 helikopter, 36 arazöz, 20 su tankeri, 36 pick-up araç, 1 adet 88 amfibik araç, 1 greyder, 1 dozer olmak üzere toplam 98 araç ve 412 personel görev yapmaktadır. Havadan ve karadan sürdürülen aralıksız müdahale neticesinde yangın kısmen kontrol altına alınmış, ilerleyişi durdurulmuş ve bölgedeki risk en aza indirilmiştir. Şu anda soğutma çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Yangın söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma, emniyet, belediye ekipleri ve Sivil Toplum Kuruluşları görev almıştır. Yangının çevre yerleşim alanlarına ve doğal yaşama daha fazla zarar vermemesi için alan kontrolü ve güvenlik önlemleri titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, 6 Temmuz'da da aynı mevkiide çıkan orman yangınında ise yaklaşık 4 hektarlık bir alanda hasar meydana gelmişti.

BİLECİK'TE ÇIKAN ORMAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gölpazarı-Yenipazar kara yolunun Taşınburnu mevkisi yakınlarındaki tarımsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, tarlanın yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.