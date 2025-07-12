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Bursa-Balıkesir sınırındaki yangın kontrol altında

Bursa-Balıkesir sınırında dün başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Tedbir amacıyla tahliye edilen Bayıryüzügüney ve Adaören Mahallesi sakinlerinin de evlerine döndüğü öğrenildi.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
Bursa-Balıkesir sınırındaki yangın kontrol altında
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Ekiplerin gece boyunca karadan müdahale ettiği yangın sabah saatleri itibarıyla havadan ve karadan müdahaleye tamamen kontrol altına alındı.

Bu arada Bayıryüzügüney ve Adaören Mahallesi sakinlerinin de evlerine döndüğü öğrenildi.

Yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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