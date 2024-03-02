Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: Kentimizi 2060 yılına kadar içme suyu sorunu olmayan dirençli hale getireceğiz

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Lansman Programı"nde konuşan Aktaş, Bursa'nın ulaşımını kolaylaştırmak, trafiğini rahatlatmak için çok sayıda proje hazırladıklarını söyledi.

Aktaş, 2035 yılı ulaşım ana planında yer alan Demirtaş-Çalı metro hattına gelecek dönemde başlayacaklarını belirterek, kuzey-güney yönünde ilk olma özelliği taşıyan hattın, 22 kilometre uzunluğunda olacağını kaydetti.

Bursa Şehir Hastanesi ile Görükle metro hattına da değinen Aktaş, "Gelecek dönem sonunda toplam raylı sistem hattımızı 89 kilometreye ulaştırarak toplu taşımada önemli bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Dersimize gerçekten çok iyi çalıştık. Bir önemli dönüşümü de toplu taşıma araçlarımızda gerçekleştiriyoruz. 68 metro aracını yaklaşık 6 milyar lira yatırımla kentimize kazandıracağımız süreci başlattık. Türkiye'nin en genç otobüs filosuna sahip bir belediye olarak 500 yeni otobüsü kentimize kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Aktaş, Bursa trafiğinin tek ana hat üzerinde aktığını dile getirerek, kuzey ve güneyde iki yeni koridor oluşturarak yeni yollarla ve tünellerle Bursa trafiğine nefes aldıracaklarını anlattı.

- "100 BİN KONUTLUK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Aktaş, ortak akılla dirençli bir Bursa'yı hep birlikte inşa edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz dönemde afetlere dirençli ve sürdürülebilir bir şehir inşası için Bursa'da yer alan yaklaşık 530 bin yapı ve 1 milyon bağımsız bölüm konuttan dönüşüm önceliği bulunan alanlarda çalışmalarımızı başlattık. Eski yapı stoku ve zayıf zemin yapısıyla önce çıkan kent merkezimizdeki alanlar ile özellikle son dönemlerde sismik hareketlenmelerle sürekli gündemde olan hatta belediye binasını boşaltmak dışında hiçbir eylem planı olmayan ilçe belediyesine sahip Mudanya ile Gemlik ilçelerimiz başta olmak üzere ilimiz bütünündeki öncelikli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni dönemde daha ulaşılabilir ve daha yeşil dirençli kent Bursa'yı inşa etmek için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. Tüm bu kentsel dönüşüm çalışmalarını kendi kaynaklarını kullanarak, yerinde dönüşümün öncüsü belediyemiz ve iştiraki Burkent, TOKİ ve özel sektörümüzün gücüyle gerçekleştireceğiz."

Başkan Aktaş, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Bursa'nın tarihi değerlerini de gün yüzüne çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.

- "ÇOK DAHA YEŞİL VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR OLACAK"

Akıllı şehircilik alanında da önemli adımlar attıklarını dile getiren Aktaş, "Kentin tüm veri akışını topladığımız, ölçümlenebildiği ve tüm hizmetlerin takip edilebildiği bir akıllı şehir yönetim merkezi oluşturuyoruz. Bu merkez, normal zamanlarda istatistik ve bilgi analizleri yaparken, Allah korusun bir afet ya da olağanüstü durumda ise operasyonel fonksiyonları üstlenecek, konunun sevk ve idare edildiği müdahale merkezine dönüşecek. Bursa'mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için şehrin dijital ikizinin oluşturulması çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz. " ifadesini kullandı.

Aktaş, 2 bin 500 kilometrelik yeni içme suyu hatlarıyla Bursa'yı 2060 yılına kadar içme suyu sorunu olmayan dirençli bir kent haline getireceklerini anlattı.

Kente yeni yeşil alanlar kazandıracaklarını belirten Aktaş, "Bursa artık 5 yıl öncesinden daha yeşil ama çok daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir olacak. Yeni dönemde de 3,5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözünü buradan hemşehrilerime veriyorum. Bursa'mız yeşili ve mavisinin uyumuyla bir başka güzel. Kaynağını Uludağ'dan alıp Bursa ovasına doğru süzülen derelerimiz kentimizin en önemli hazinelerinden." diye konuştu.

Aktaş, hayata geçirecekleri katı atık bertaraf tesislerine ilişkin detayları anlatarak, ayrıca dağınık halde imalathane ve üretim tesislerini kentin doğusunda ve batısında oluşturacakları 2 yeni KOBİ organize sanayi bölgesine taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

- GENÇLERE YÖNELİK "GENÇ KART" UYGULAMASI DEVREYE ALINACAK

Nilüfer ve Yıldırım ilçelerine yeni kongre merkezleri kazandıracaklarını ifade eden Aktaş, genç ve kadın girişimcilere kuracakları yeni iş için 100 bin liralık hibe desteği sağlayacaklarının sözünü verdi.

Aktaş, spora önem verdiklerini, gençler için de projeler hazırladıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Genç Kart uygulaması ile gençlerimize sosyal ve kültürel etkinliklerden gönüllerince faydalanmaları için yıllık 5 bin lira destek sağlıyoruz. Artık bu kart ile genç kardeşlerim konsere mi gider, tiyatroya mı veya bir stand up gösterisine mi katılır kendi bilecekleri iş. Gençlerimizin eğitim öğretim hayatlarına maddi anlamda önemli katkı sağladığımız ve geçtiğimiz dönemde yıllık 10 bin meslek lisesi ve üniversite öğrencimize sunduğumuz burs imkanından bu dönemde fen lisesi, Anadolu ve imam hatip liselerindeki başarılı öğrencileri de dahil ederek yıllık 16 bin öğrenciyi yararlandırıyoruz."

Emeklilerle ilgili projelerini de anlatan Aktaş, "Tüm emeklilerimize ulaşımda, su faturalarında ve sosyal tesislerimizde yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz. Sağlayacağımız indirimlere ilave olarak, emeklilerimize yılda 2 kez olmak üzere 1500 liralık nakdi destek sunacağız." bilgisini verdi.

Aktaş, Bursa'yı Türkiye Yüzyılı'nda gerçek belediyecilik anlayışından koparmadan, Cumhur İttifakı çatısı altında çok daha güzel yarınlara taşımak için çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından Bursa'nın tüm belediye başkan adayları fotoğraf çektirdi.

Programa AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Bursa milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, belediye başkan adayları ile partililer katıldı.