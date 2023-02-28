Bursa Büyükşehir Belediyesi, hasar tespiti için ''röntgen'' yöntemi kullanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaştan gelen talep doğrultusunda yapılarla ilgili rapor hazırlanmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, deprem öncesi ve sonrasında yapılacaklarla ilgili ülkenin ciddi bilgi birikiminin oluştuğunu bildirdi.

Aktaş, hedefin hasarı en az boyutla atlatmak olduğunu belirterek, Bursa için "hormonlu büyüme" terimini kullandığını kaydetti.

Özellikle 1980'lerden sonra oluşan hormonlu büyümeyi yıkarak, şehri güzelleştireceklerini dile getiren Aktaş, "Şehirlerimiz cazibe merkezi olmaya başladı ancak çarpık yapılaşmış, köhneleşmiş, afetlere ve kentsel risklere duyarlı, altyapısı yetersiz ve niteliksiz, afet riski taşıyan yapılardan oluşan, depreme karşı dayanıklı olmayan yapı stoku ortaya çıktı. Düzensiz yapılaşmanın sonuçları ortada. Deprem uzmanları, yaşadığımız son tecrübelerin ışığında Kuzey Anadolu Fayı'na dikkati çekiyor. Bursa da bu fay üzerinde yer alıyor." ifadesini kullandı.

Aktaş, bir taraftan sağlıksız yapıları kentsel dönüşüm yoluyla yenilemek için tüm enerjilerini kullanırken diğer taraftan kaçak yapılaşma olduğu sürece yapılan iyileştirmelerin anlamının kalmayacağını anlatarak, verimli topraklara sahip olan ve zemin açısından da tehlikeli bulunan Bursa Ovası'nın korunması için bundan sonra çok daha radikal kararlar alacaklarını vurguladı.

Her vatandaşın bilinçli olması gerektiğinin altını çizen Aktaş, şunları kaydetti:

"Siyaset yapmadan, insanlara bu süreci doğru şekilde anlatmalıyız. Halkımıza mevcut yapılarının risk durumu hakkında bilgi sahibi olabilmelerinin önünü açıyoruz. Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım belediyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda ilimizdeki binaların risk değerlendirmesini yapmak üzere işbirliği protokolü yapıyoruz. Protokol kapsamında teknik ekiplerimiz yerinde binaların durumunu raporlayacak ve talep sahiplerine bildirecek. Bunun için de vatandaştan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Başta Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla bunun maliyetini karşılayacağız."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da çalışmanın Bursa'nın 17 ilçesini kapsayacağını açıkladı.

Protokole, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Engin Er, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ülkü Küçükkayalar ve Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu imza attı.