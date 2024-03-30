Bursa Büyükşehri Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş'a büyük ilgi

Ulucami'den başlayan sevgi yürüyüşü İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Ellerinde Türk bayrakları ile vatandaşları selamlayan Cumhur İttifakı üyeleri vatandaşlara karanfil dağıttılar.

Sevgi yürüyüşüne Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşte, yarın yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş'a destek istendi.