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Bursa elektrik kesintisi son dakika ne zaman gelecek? Bursa elektrik kesintisi neden oldu, saat kaçta gelecek?

Bursa’da elektrik kesintisi yaşanıyor. Bursa genelinde yaşanan elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar, ‘Bursa elektrikler ne zaman gelecek? Bursa elektrik kesintisi saat kaçta gelecek? Bursa’da elektrikler neden kesildi?’ sorularına yanıt aramaya başladı. Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi. Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, 'Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor' dedi. Peki, Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte haberimizin ayrıntıları…

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‘Bursa elektrikler ne zaman gelecek? Bursa elektrik kesintisi saat kaçta gelecek? Bursa’da elektrikler neden kesildi?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. İl genelinde yaşanan elektrik kesintisi sonrası bölgede oturan vatandaşlar, Bursa’da elektriğin ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi. Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor" dedi. Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti. İşte haberimizin detayları…

BURSA’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
 
Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi. Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi.
 
Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti.  

YILDIRIM İLÇESİ BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
 
Kesinti Başlangıç Tarihi : 8-07-2019 Saati :09:00
 
Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 08 Temmuz Pazartesi 2019 Saat :12:30
 
Elektrik Verilemeyecek Bölgeler : Zümrütevler mahalle 7.Sümbül sk, kılıçoğlu sk, 5.Batı sk, akıncı sk, çi·cek cd bi·r kısmı, akçağlayan mahalle güven sk, 12.Gül sk
 
Kesinti Nedeni : Hasarlı Ag Direk Değişimi sebebiyle belirtilen adreslere elektrik verilemeyecektir.
 
İli : Bursa
 
İlçe Belediyesi : Yıldırım
 
Hesaplanan Kesinti Süresi : 3 saat 30 dakika
 
 
 
Bilgilendirme : Belirtilen saatlerin dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Uedaş Şirketine ait enerjili ve enerjisiz durumda olan Yüksek-Alçak gerilim elektrik şebekelerinde çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.
 
OSMANGAZİ İLÇESİ BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
 
Tahmini Kesinti Müddeti : 8 saat
 
İli : Bursa
 
İlçesi : Osmangazi
 
Etkilenen : Kükürtlü mahalle belde cadde, güneş sokak, karanfi·l sokak, mudanya cadde ve bağlı sokaklarda elektri·k kesi·nti·si· yapılacaktır.
 
Meydana Gelen Kesintinin Açıklaması : Ağaç Kesim Çalışması sebebiyle belirtilen adreslere elektrik verilemeyecektir.
 
Kesinti Başlangıç Tarihi : 08-07-2019 Saat :09:00
 
Kesinti Bitiş : 08/Temmuz 2019 Saat :17:00

TÜYAP FUAR ALANI ELEKTRİK KESİNTİSİ
 
Elektrik Kesintisinin Açıklaması : Tamirat Çalışması sebebiyle belirtilen adreslere elektrik verilemeyecektir.
 
Etkilenen Yerler : Bursa tüyap fuar alanında elektri·k kesi·nti·si· yapılacaktır.
 
Hesaplanan Kesinti Süresi : 9 saat
 
Şehir : Bursa
 
İlçe : Osmangazi
 
Elektrikkesintisi Başlangıç Zamanı : 8 Temmuz 2019 Saat :09:00
 
Elektrik Ne Zaman Gelecek? : 08/07 2019 Pazartesi Saati :18:00
 
 OSMANGAZİ İLÇESİ BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
 
Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi : 5 saat
 
Kesinti Başlangıç : 08-07-2019 Saat: 09:00
 
Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 8-07-2019 Saat:14:00
 
Kesintiden Etkilenen Bölgeler : Ni·lüfer köy mahalle, peli·n sokak, bahar sokak, barbaros cadde, fulya cadde bağlı sokaklarda elektri·k kesi·nti·si· yapılacaktır.
 
İlçesi : Osmangazi
 
İli : Bursa
 
Elektrik Verilememe Durumu İçin Açıklama : Direk Deplase Çalışması sebebiyle belirtilen adreslere elektrik verilemeyecektir.
 
Ek Not : UEDAŞ yetkilileri, arıza giderilme saatinin konuma ve arıza büyüklüğüne göre birkaç saat farklılık gösterebileceğini belirttiler.
 

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