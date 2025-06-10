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Bursa günlerdir onu arıyordu... Kayıp Burak'tan sevindiren haber!

Bursa Orhaneli'de 5 gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Burak Koçak, aynı mahalledeki arkadaşının evinde bir dolapta saklanırken bulundu. Olay, arama çalışmalarına katılanları şaşkına çevirdi.

İHA10 Haziran 2025 Salı 13:45 - Güncelleme:
Bursa günlerdir onu arıyordu... Kayıp Burak'tan sevindiren haber!
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 gün önce kaybolan 14 yaşındaki Burak Koçak'ın aynı mahallede arkadaşının evinde ki bir dolapta saklandığı ortaya çıktı.

AYNI MAHALLEDEKİ ARKADAŞININ EVİNDE ORTAYA ÇIKTI

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek üzere evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 14 yaşındaki Koçak, aynı mahalledeki bir arkadaşının evinde saklandığı belirlendi. 5 gün boyunca bir giysi dolabında saklanan Koçak'ı fark eden ev sahibi jandarma yaşadığı şok sonrası jandarma ekiplerine bilgi verdi. Çocuk, ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

5 gün boyunca haber alamadığı oğluna kavuşan anne, gözyaşlarına hâkim olamadı. Anne ve oğlunun birbirine sarıldığı o anlar kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Koçak, işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Koçak'ın buradaki işlemleri devam ediyor.

"BEN BİLSEYDİM HEMEN ANNESİNE TESLİM EDERDİM"

Ev sahibi Ayşe Yalın, " Oğlum Erhan ile bi ara mesajlaşmışlar. Sonra buraya girmiş. Bizim haberimiz yok 4 gün boyunca dolabın içinde kalmış. Sonra fark ettik. Burada bıraktığımız ekmekleri yemiş yanına su almış. Annesi kaç gündür ağlıyor. Ben bilseydim hemen annesine teslim ederdim" dedi.

Mahalle sakini bir vatandaş ise, "Arife gününden bugüne her yerde aranıyordu. Arkadaşının eski bir evine girip dolaba saklanmış. Saç tıraşını beğenmemiş amcası. Bu yüzden kaçtığı söyleniyor" diye konuştu.

  • Bursa Orhaneli
  • 14 yaşındaki Burak
  • kayıp bulundu

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