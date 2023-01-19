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Güncel

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları yapılamayacak.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 07:45 - Güncelleme:
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava konuşları gerekçesiyle, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi ise teknik arıza nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Olumsuz hava koşulları gerekçesiyle 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamamıştı.

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