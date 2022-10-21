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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal oldu

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 27 Ekim'e kadar olan seferlerinden bazıları, teknik arıza nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

IHA21 Ekim 2022 Cuma 09:04 - Güncelleme:
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal oldu
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BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 21-22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 15.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) ve 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamayacak.

BUDO yine teknik arıza sebebiyle 24-25-26-27 Ekim tarihlerinde de 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerini de gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

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