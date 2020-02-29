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Bursa- İstanbul Karayolu'nda TIR devrildi, otomobiller yola savruldu

BURSA- İstanbul Karayolu üzerinde 10 otomobil yüklü TIR, virajı alamayıp, devrildi. 10 otomobilin 5'i yola savruldu. Trafik, otomobiller ile TIR'ın kaldırılmasının ardından açıldı.

DHA29 Şubat 2020 Cumartesi13:01 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:01

Bursa'da otomobil üreten bir fabrikadan sabah İstanbul'a doğru yola çıkan 10 otomobil yüklü TIR, Bursa-İstanbul Karayolu'ndaki Dürdane mevkisinde bulunan virajda, yağışın etkisiyle kontrolden çıktı. TIR, virajda devrildi. Adı açıklanmayan sürücünün hafif sıyrıklıklarla atlattığı kazada, devrilen TIR'daki otomobillerden 5'i yola savrulup, ağır hasar gördü.

Kaza nedeniyle karayolunun İstanbul yönü trafiğe kapandı. Polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaparken, TIR'dan savrulan otomobilleri, yolda kalan sürücüler, kendi araçlarına bağlayıp, çekti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı kazada, çok sayıda oto kurtarıcının yardımıyla TIR ve otomobiller kaza yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, daha sonra normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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