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Bursa merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

TEM ekipleri tarafından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bursa merkezli 11 ilde yapılan operasyonda örgüt mensubu oldukları iddia edilen 16 asker gözaltına alındı.

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Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem asker yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 8'i muvazzaf 16 asker gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 askerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
 

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