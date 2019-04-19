Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı karar
Bursa merkezli 16 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 9'u muvazzaf 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Bursa'daki büfe telefonlarından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen; 9’ u muvazzaf toplam 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda gözaltı kararı alındı.
Terör ve istihbarat polisi, bu karara istinaden Bursa merkezli, Eskişehir, Çanakkale, Şırnak, Çankırı, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Afyonkarahisar, Karaman, Kocaeli, Çorum, Tekirdağ, Kayseri'de operasyon başlattı. Gözaltına alınan 25 kişinin sorgulanmak üzere Bursa'ya getirileceği öğrenildi.
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