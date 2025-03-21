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Bursa merkezli 4 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu

Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen vergi kaçaklığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA21 Mart 2025 Cuma 08:49 - Güncelleme:
Bursa merkezli 4 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, sahte fişler düzenlenerek ticari araçlara akaryakıt alımı yapılmış gibi gösterildiği, bu akaryakıt fişlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına gider olarak gösterilip bu yöntemle ödenmesi gereken vergilerin kaybına yol açıldığı tespit edildi.

Bursa merkezli İstanbul, Ordu ve Amasya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 35 milyon lira değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, A.A. (56) ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38) "Vergi Usul Kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler U.F.Ü. (42) ve V.T'ye (50) ise adli kontrol şartıyla ev hapsi verildi.

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