8 Aralık 2025 Pazartesi
  • Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Güncel

Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 16:13
Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan B.Ö, alışveriş sitesinden saç düzleştirici almak için telefonla iletişim kurduğu Y.C.D'nin (21) hesabına 9 bin 500 lira gönderdi.

İlerleyen zamanda kendisini telefonla arayan, işlemde eksiklik görüldüğünü belirten C.K. (40) ve B.O'nun (35) hesaplarına da 19 bin lira gönderen B.Ö, daha sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Mersin, Bartın, Zonguldak, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, B.O, C.K, Y.C.D, S.S. (30), F.S. (22), B.A. (24), C.U. (35), M.A. (22), A.D. (27) ve N.K. (19) gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin ülke genelinde gerçekleştirdikleri 69 dolandırıcılık olayıyla vatandaşları 2 milyon 500 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.

Bursa'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada operasyon kapsamında 3 lüks araç, 2 arsa, 3 daire ve 2 motosiklete el konulduğu bildirildi.

