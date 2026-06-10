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Güncel

Bursa merkezli helikopter destekli dev operasyon: 17 zehir taciri tutuklandı

Bursa merkezli dört ilde gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı. Yaklaşık dört ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 23:24 - Güncelleme:
Bursa merkezli helikopter destekli dev operasyon: 17 zehir taciri tutuklandı
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Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ilçeye çevre il ve ilçelerden uyuşturucu getirerek satanlara yönelik çalışma kapsamında 52 şüpheliden işlemleri tamamlanan 23'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 22'si mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan 17'si nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve yaklaşık 4 ay süren araştırma, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işledikleri iddia edilen 52 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiş, zanlıların yakalanmasına yönelik Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Bursa'nın yanı sıra Yalova, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 45 adreste arama ve yakalama çalışması yapılmış, helikopter ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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