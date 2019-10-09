Bursa Misi köyü nerede? Bursa Misi köyünde gezilecek yerler nereler? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar Bursa Misi Köyü'nde yarışacaklar. Yarışmacılar köy hayatını ilk kez yaşadı ve yarışmaya geçtiler. Bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Bursa ilimizde görülmesi gereken bir diğer güzel köy ise Orhaneli yolu üzerindeki Misi köyü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Nilüfer ilçesinin bir mahallesi olan Misinin adı Gümüştepe olarak değiştirilmiştir. Bursa Misi köyü hakkında merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

BURSA MİSİ KÖYÜ NEREDE?

Bursa ilinin Nilüfer ilçesi sınırları içerisinde bulunur. Günümüzde Gümüştepe Mahallesi adıyla bilinmektedir. Köy, çok eski bir yerleşim yeri olup yaklaşık 2000 yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir. Misi Köyü Bursa İl merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

BURSA MİSİ KÖYÜNDE GEZİLECEK YERLER NERELER?

Misi köyünde görülmesi gereken yerlerin başında Çocuk Kütüphanesi gelmektedir. Küçük yaş gurubundaki çocuklara hizmet veren kütüphaneye giriş ücretsizdir.

Etnografya Evi’nin içinde dokuma tezgâhları, yöresel el işlemeleri, yöresel kıyafetler ve küçük bir Karagöz perdesi yer almaktadır. Köyü ziyarete gelenler ücret karşılığında bu evi de gezebilmektedirler.

Köy ’de Nilüfer Belediyesi tarafından açılan 90 araç kapasiteli Kamp Karavan alanı da bulunmaktadır. Misi kamp ve karavan tesislerinde: WC, duşlar, lavabolar, Sıcak ve soğuk su, mutfak çamaşır yıkama, musluğu ve elektrik panosu ve elektrik sayacı gibi kamp alanında işinize yarayacak birçok envanter bulunmaktadır.

Köyün piknik alanı, Köyde piknik yapmayı düşünüyorsanız, Nilüfer Çayı Kenarı çok uygun bir mekandır. Çay kenarında iyi bir yer kapabilmek için olabildiğince erken gelmeniz gerekmektedir. Özellikle hafta sonları. Çayın İçinde ördeklerin yüzdüğü çayın etrafında piknik alanları ve çay bahçeleri yer alıyor.

Köyün içinden geçen nilüfer çayı, meyve ağaçları, çınar ağaçları ve kavak ağaçlarıyla mükemmel bir doğaya sahip olan Misi Köyü, insanların dinlenmek ve piknik yapmak için tercih ettiği bir yerdir.

MİSİ KÖYÜ HAKKINDA;

Bursa Misi Köyü bugünkü adıyla Gümüştepe Mahallesi, Bursa ilinin en doğal köylerinden biri olma özelliğine sahiptir. Geçmişi milattan sonra 183 yılına dayanan Misi Köyü 1989 yılında kentsel sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Kentsel SİT alanı ilan edilen köy, bu sayede betona yenik düşmemiştir.

Nilüfer Belediyesi tarafından adeta yeniden inşa edilmiştir. Belediye, zamana yenik düşüp yıkılmaya yüz tutan eski evleri onarmış ve sosyal mekanlar haline getirmiştir.

MİSİ KÖYÜ NASIL GİDİLİR?

Orhaneli yolu üzerindeki Gümüştepe (Misi) mahallesine kent merkezinden belediye otobüsü seferleri düzenleniyor.