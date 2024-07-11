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Bursa sağanak yağışa teslim! Cadde ve sokaklar göle döndü

Bursa'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 16:28 - Güncelleme:
Bursa sağanak yağışa teslim! Cadde ve sokaklar göle döndü
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İnegöl ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı sağanak dolayısıyla sürücüler yolları basan sudan dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle Yenice ve Mahmudiye mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle su baskınlarının oluştuğu bölgelerde belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı iş yerlerinin önündeki ürünler sağanaktan zarar gördü.

Yollardaki su birikintilerinden sürücüler ve yayalar olumsuz etkilendi.

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