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Bursa ve İzmir'de orman yangını... Alevlerle mücadele devam ediyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 18:34 - Güncelleme:
Bursa ve İzmir'de orman yangını... Alevlerle mücadele devam ediyor
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Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında önceki gün başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurmaya çalışan ekiplere bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Yangının etkisinin azaldığı bölgelerde ise ekiplerce hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu'nun Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kentteki iki orman yangınına, 11 hava aracı, 971 kara aracı ve 2 bin 684 personel ile havadan ve karadan müdahale edildiği bilgisi verildi.

YANGININ ÇIKIŞ NOKTASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının ilk çıkış noktası olduğu öngörülen Ağlaşan Mahallesi'nin yakınlarındaki ormanlık bölge dronla havadan görüntülendi.

Yangının mahalle yakınlarında etkili olduğu, buradaki ormanlık alanların yandığı ve ekiplerinin önleme çalışmalarıyla yerleşime sıçramadan kontrol altına alındığı görülüyor.

Bursa'da Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında 26 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir, Ağlaşan ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.

İZMİR'DE YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti.

Bazı mahalle sakinleri traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek veriyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevleri söndürmek için çalıştı.

Bölgede polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Elban, daha sonra helikopterden bölgeyi havadan inceledi.

Yangın nedeniyle kapanan İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı da yeniden trafiğe açıldı.

KAPLUMBAĞAYI KURTARDI

Yangını söndürme çalışmalarına katılan 18 yaşındaki Hakkı Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, alana yakın bir fabrikada çalıştığını, yangının çıktığını görünce çalışmalara destek amacıyla bölgeye geldiğini söyledi.

Alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı kurtardığını anlatan Han, "Ateşin içindeydi, kürekle aldım. Su verip, yanmayan güvenli bölgeye bıraktım." dedi.

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