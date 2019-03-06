Bursa'a çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bina yandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Hacıilyas Mahallesi Gümüş Sokak'taki 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, üç araçla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Yangında, binada hasar oluşurken, kimsenin yaşamadığı öğrenildi.
Vatandaşlardan Nail Beyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını çocuğunun fark ettiğini ve kendilerini uyandırdığını söyledi.
Beyan, o sırada sokaktan bir araç geçtiğini belirterek, "Alevleri fark ettik, daha sonra itfaiyeye haber verdik. Binada kimin yaşadığı belli değil, eski bir bina." diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.