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Bursa'da 1.8 milyonluk vurgun: Çelik kasa soyguncuları yakalandı!

Bursa'da bir evden çaldıkları içerisinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayla yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA13 Haziran 2026 Cumartesi 10:19 - Güncelleme:
Bursa'da 1.8 milyonluk vurgun: Çelik kasa soyguncuları yakalandı!
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve yankesicilik olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, Nilüfer ilçesinde evden hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, 3 Haziran 2026 tarihinde Çalı Mahallesi çıkışında durumundan şüphelendikleri bir binek aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde içerisinde çok sayıda ziynet eşyası bulunan çelik kasa ele geçirildi. Yapılan incelemelerde kasanın aynı gün Çalı Mahallesi'nde yaşayan N.Ç.'ye ait ikametten çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından ulaşılan mağdur, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne davet edildi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kasa içerisindeki yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerindeki ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen A.Ç. (65 suç kaydı), G.U. (62 suç kaydı) ve H.Ö. (17 suç kaydı), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, hırsızlık olaylarına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

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