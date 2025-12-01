İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Bursa'da 2 genç ormanda mahsur kaldı: 1 can kaybı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada düştükleri bölgede mahsur kalan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 00:16
Şahin Ö. (16) ve Alperen N. (16), ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'ndeki Kanlı Göl mevkisine yürüyüş yapmaya gitti.

Yürüyüş yaptıkları sırada düşen iki arkadaş, bölgede mahsur kaldı.

Bölgede yürüyüş yapan diğer vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, JAK, UMKE, ANDA, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma ekiplerince bulundukları yerden kurtarılan iki arkadaş, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şahin Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Alperen N'nin tedavisi ise sürüyor.

