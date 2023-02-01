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Bursa'da 2 katlı evde yangın çıktı

Bursa'da 2 katlı bir ev elektrik kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle alev alev yanarak kül oldu.

IHA1 Şubat 2023 Çarşamba 09:21 - Güncelleme:
Bursa'da 2 katlı evde yangın çıktı
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Yangın, merkez Nilüfer ilçesi kırsal Büyükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir evde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sararken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale ederek tamamen kontrol altına alırken ev kullanılamaz hale geldi.

İki katlı evin alev alev yanma anı ise cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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