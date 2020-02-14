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Bursa'da 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.

IHA14 Şubat 2020 Cuma07:11 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 07:11

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Pınar sokaktaki bir geri dönüşüm fabrikasında sabah 4.00 saatlerinde elektrik kablolarından yangın çıktı.

Yangın, fabrikasındaki ürünlerin kısa sürede alev almasıyla büyüdü. O sırada içeride çalışan işçiler dumanı ve kokuyu fark ederek dışarı çıktı. İşçiler ve vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikayı saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangına 6 itfaiye aracı sevk edildi. Dumanların bir çok yeri sarmış durumda olduğu görüldü. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sürdüren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yangın sonucunda geri dönüşüm fabrikası kullanılamaz hale gelirken diğer ev ve iş yerlerinde hasar görüldü.

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