İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2025 Cuma / 13 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2568
  • EURO
    48,2128
  • ALTIN
    4718.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Güncel

Bursa'da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

IHA5 Eylül 2025 Cuma 07:43 - Güncelleme:
Bursa'da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Orhangazi ilçesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 300 bin adet uyuşturucu hap ve 48 kilogram hammadde ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.