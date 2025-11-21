İSTANBUL 24°C / 14°C
  Bursa'da 4 servis minibüsü ile otomobil birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Güncel

Bursa'da 4 servis minibüsü ile otomobil birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 işçi servisi ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

21 Kasım 2025 Cuma 01:05
Bursa-Yalova kara yolu Dürdane mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 16 S 2316, 16 S 0602, 16 S 4776 ve 16 S 5143 plakalı 4 işçi servisi ile 16 GE 363 plakalı otomobil çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Sezai Çapar'ın (43) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçi servislerinde bulunan çok sayıda yaralı, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Bursa istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

  bursa
  zincirleme trafik kazası
  yaralı

Popüler Haberler
