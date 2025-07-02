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  • Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
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Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 13:59 - Güncelleme:
Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
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İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerin 12.91 kilometre altında meydana geldi.

Depremin büyüklüğünün 4.3 olduğu açıklandı.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.

BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARİYLE OLUMSULUK YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

BAKAN KURUM: ŞEHİRLERİMİZİ AFETLERE DİRENÇLİ HALE GETİRECEĞİZ

Gemlik'te meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Geçmiş olsun Bursa.

Allah ülkemizi daha büyük afetlerden korusun.

Her deprem bize hatırlatıyor ki;

afetlere karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarımızla el ele hızlandırmamız gerekiyor.

Tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek için gereken her adımı atacağız.

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