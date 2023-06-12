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Bursa'da 451 bekçi adayı yemin etti

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki (POMEM) eğitimleri tamamlanan 451 bekçi adayı için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 12:50 - Güncelleme:
Bursa'da 451 bekçi adayı yemin etti
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Bursa Valisi Yakup Canbolat, POMEM'deki törende yaptığı konuşmada, 451 çarşı ve mahalle bekçisi adayının 3 aylık teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından mezun olduklarını söyledi.

Bekçi adaylarının ülkenin dört bir yanında vatanları için hizmet edeceklerini, herkesin gurur olacaklarını ifade eden Canbolat, Türk Polis Teşkilatının 177 yıldır halkın huzur ve güvenliği, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için her noktada görev yapan bir teşkilat olduğunu belirtti.

Yakup Canbolat, çağın gereklilikleri doğrultusunda eğitim veren Türk Polis Teşkilatının hizmet kalitesini her geçen gün daha üst seviyelere taşıdığını aktararak, "Hiçbir zaman asayişin olmadığı yerde diğer hizmetlerden söz etmemiz mümkün değildir. İşte bu sebeple bugün mezun ettiğimiz gençlerimiz çarşı ve mahallelerimizde emniyetin ve asayişin sağlayıcıları, koruyucuları olacaktır." dedi.

Ülkede her gün işlenen toplam suçun yüzde 90'ının kişilere ve mala karşı işlenen suçlardan oluştuğunu vurgulayan Canbolat, şunları söyledi:

"Özellikle geceleri ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını cereyan ettiği alanlarda görevlendirilen çarşı ve mahalle bekçilerimiz sayesinde geçmişte suçların önlenmesinde sağlanan büyük başarının genç ve dinamik yeni bekçi kadrolarımızla çok daha ileriye götürüleceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur. Kentlerimizin mahalle, meydan, cadde ve sokaklarında görevlendirilen değişik birimlere bağlı motorize ve yaya ekiplerle, polis merkez amirlikleriyle koordineli olarak çalıştırılmaya başlayan bekçilerimiz halkın sevgilisi ve suçlularından korkulu rüyası olmuştur. İnanıyoruz ki vazifelerini icra ederken de başta anayasadaki temel değerler olmak üzere hukukun üstünlüğüne ve kişisel haklara saygılı olacaklar. Devletin, ülkenin huzur ve güvenliği için yeminlerine bağlı kalarak en zor şartlarda bile görevlerini yerine getirirken halka hizmetin hakka hizmet ve hukuka riayet olduğu duygusuyla hareket edeceklerdir. Bunları yaparken ve gösterecekleri azim ve kararlılık millete güven, düşmana da korku ve caydırıcılık verecektir."

Programda, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal ile Bursa POMEM Müdürü Fikret Bayraktar da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından mezunlar arasında dereceye giren bekçilere hediyeleri takdim edildi.

Program bekçi adaylarının yemin etmesinin ardından tören geçişiyle sona erdi.

Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve bekçi adaylarının aileleri katıldı.

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