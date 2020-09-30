İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2020 Çarşamba / 12 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,784
  • EURO
    9,1099
  • ALTIN
    471.378
  • BIST100
    1134.08
Güncel

Bursa'da 5 ton sahte tütün ele geçirildi

Bursa'da kaçakçılık polisinin bir iş yerine yaptığı operasyonda sahte ve mükerrer bandrolle satıldığı tespit edilen 5 ton 470 kilo tütün ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken tütünlerin piyasa değerinin 500 bin lira olduğu öğrenildi.

IHA30 Eylül 2020 Çarşamba 12:18 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:18
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığı ihbarını alan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, V.Y. ve Y.Y. isimli kişilere ait olduğu belirlenen iş yerine baskın yaptı. Şahıslara ait 2 iş yerinde yapılan aramada, 5 ton 470 kilo sahte ve mükerrer bandrollü tütün, 43 adet sökülmüş mükerrer bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan V.Y. ve Y.Y. isimli kişiler hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli tahkikat başlatılırken, ele geçirilen kaçak tütünlerin değerinin 500 bin TL olduğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.