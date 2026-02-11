İSTANBUL 10°C / 7°C
11 Şubat 2026 Çarşamba
11 Şubat 2026 Çarşamba 10:56
Bursa'da 5 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
ABONE OL

Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Yalı Mahallesi Burgaz Caddesi'nde oğlu M.B.G. (5) ile denize atlayan S.G. (30), bir süre sonra sudan kendi imkanıyla çıktı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen S.G'nin oğlu boğuldu.

Anne S.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

- OĞLUNU DENİZE BIRAKIP ÇIKTIĞINI İTİRAF ETMİŞ

S.G'nin polis sorgusunda, psikolojik problemlerinin olduğunu, Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nden Mudanya'ya gezmek için geldiğini, deniz kenarında yürürken oğlu M.B.G. ile denize girdiğini ve bir süre sonra onu denizde bırakarak çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.

"Kasten öldürme" suçundan gözaltında bulunan ve emniyette sorgusu devam eden S.G'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bu arada, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen M.B.G'nin cesediyle ilgili otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

