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Bursa'da 55 kişi tavuk dönerden zehirlendi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tavuk döner yiyen 55 kişi fenalaşıp hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan hastaların gıda zehirlenmesi geçirdiği bildirildi.

DHA5 Aralık 2024 Perşembe 14:26 - Güncelleme:
Bursa'da 55 kişi tavuk dönerden zehirlendi
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Yenişehir ilçesinde dün saat 18.00'den sonra iddiaya göre, aynı işletmede farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 17 kişi, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Yenişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişiler tedaviye alınırken, gece boyunca aynı şikayetle hastaneye 38 kişi daha müracaat etti. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan toplam 55 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yandan İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinden alınan tavuk, sos ve salata numuneleri incelenmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilirken, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özer işletmenin tahlil sonuçları çıkana kadar zabıta ekiplerince geçici olarak mühürlendiğini açıkladı. Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da yaşları 16-50 arasında değişen 55 kişinin hastaneye müracaat ettiği gıda zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

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