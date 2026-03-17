Bursa'da 7 milyar TL'lik yatırım çetesi çökertildi

Bursa'da vatandaşları milyarlarca lira dolandırdığı öne sürülen organize bir şebekeye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen soruşturma, yatırım dolandırıcılığının boyutlarını gözler önüne serdi. Operasyonda sahte kimlikle yaşayan firari bir hükümlü de ele geçirildi.

DEV DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Bursa'da vatandaşları 7 milyar TL dolandırdıkları iddia edilen yatırım çetesi siber polis tarafından çökertildi. Gözaltına alınan 22 kişiden 9'u tutuklarınken 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüpheli şahısların banka hesaplarıyla mal varlıklarına da el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında büyük bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. "Bilişim Sistemleri aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda, yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşların mağdur edildiği belirlendi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 23 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. isimli şahıs sahte kimlikle yakalandı.

516 BANKA HESABINDA 7 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 24 şüpheliye ait 516 banka hesabı ile 19 tüzel kişiliğe ait 137 banka hesabında yaklaşık 7 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Adli makamlarca bu hesaplara el konulurken, 2 araca ve 1 ticari sürat teknesine de el konuldu.

Dosya kapsamında adli işlem yapılan 22 şüpheliden 13'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE MESAJI

Bursa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.