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  • Bursa'da 70 adrese eş zamanlı baskın! 500 jandarma uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı
Güncel

Bursa'da 70 adrese eş zamanlı baskın! 500 jandarma uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 500 jandarma personelinin katıldığı operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

İHA3 Haziran 2026 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
Bursa'da 70 adrese eş zamanlı baskın! 500 jandarma uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bursa ve İnegöl'deki jandarma ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 70 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında adreslerde detaylı aramalar yapılırken, evler ve eklentileri didik didik incelendi. Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • uyuşturucu ticareti
  • operasyon
  • inegöl ilçesi

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